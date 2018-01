gefunden bei allergodome.de am 25.01.2018 um 10:46 Uhr

Nicht nur Duschgele, Waschmittel und Deodorants enthalten Duftstoffe. Auch Müllbeutel, Toilettenpapier, Taschentücher & Co sind in “duften” Varianten erhältlich. Doch wozu? Duftstoffe sind nicht unbedenklich, sondern können heftige Allergien auslösen. Eine Sensibilisierung gegenüber Duftstoffen bleibt in der Regel lebenslang bestehen.

