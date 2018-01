gefunden bei allergodome.de am 08.01.2018 um 10:00 Uhr

Cumarin ist ein natürlicher, aromatischer und sekundärer Pflanzenstoff mit einem angenehm süß-würzigen, heuartigen Geruch. Cumarin kommt in Ruchgräsern, Schmetterlingsblütlern, im Waldmeister, der Steinweichsel sowie in Datteln, der Tonkabohne und in bestimmten Zimtsorten vor. Die Kosmetikindustrie verwendet Cumarin vor allem als Duftstoff.

weiterlesen »