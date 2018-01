Ärztegenossenschaft NORD – wir denken Versorgung!

gefunden bei aegnordblog am 31.01.2018 um 14:12 Uhr

Dr. Klaus Bittmann war zu Gast in Büsum. Das dortige Ärztezentrum wird von der ÄG Nord gemanagt. Ein kreatives Projekt, das zeigt, wie jungen Ärztinnen und Ärzten der Weg in die niedergelassene Medizin sinnvoll ermöglicht wird. Außerdem bietet die ÄG Nord jetzt den Konnektor für die Telematik Infrastruktur zu guten Konditionen an. Beachte die Veranstaltung „Zukunft Gesundheit. Versorgung neu denken.“ am 7. März 2018 in Kiel: https://aegnord.de/zukunftgesundheit/ YouTube-C

