Wahnsinnswoche 2017:52

In dieser Woche 46 Patientenkontakte und 1 Terminausfall. Für Haldol haben sich die Indikationsbereiche und die empfohlenen Dosierungen geändert. Ein Soziologe beklagt im ersten Teil seiner Kritik an der Computer- und Datengesellschaft, dass die herrschenden Formen der Computernutzung neuronale Umbau- und Rückbildungsprozesse in Gang setzen. Im zweiten Teil, der sich überwiegend mit der Arbeitswelt beschäftigt, kritisiert er einerseits die unangemessene Verallgemeinerung von neurob

