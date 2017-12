gefunden bei Dr. med. Ewald Proll :: Arzt für Psychiatrie / Psychotherapie am 22.12.2017 um 12:33 Uhr

In dieser Woche 175 Patientenkontakte und 20 Terminausfälle. Es ist nicht die Aufgabe von Online-Plattformen, sondern der Politik, das Problem mit der Wartezeit (auf einen Therapieplatz) zu lösen. Aber selbst in der Hausarztpraxis der Zukunft müssen Patienten nicht mehr im Wartezimmer sitzen - stattdessen stellt der Arzt per Videochat eine Diagnose und empfiehlt ein Medikament oder verordnet Bettruhe. Ich wünsche Ihnen schöne Weihnachten!

