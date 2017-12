Wahnsinnswoche 2017:48

gefunden bei Dr. med. Ewald Proll :: Arzt für Psychiatrie / Psychotherapie am 02.12.2017 um 20:56 Uhr

In dieser Woche 125 Patientenkontakte und 6 Terminausfälle. Nein, vor Weihnachten habe ich definitiv keine Termine mehr frei. Im Januar ist es auch schon eng. Im Februar könnte es wieder klappen... Lauterbach (SPD) will die Bürgerversicherung (die Grünen, die Linke und Teile der AfD übrigens auch). Warum? Nach einer Studie der Bertelsmann-Stiftung soll der Staat dadurch in den nächsten 15 Jahren rund 60 Milliarden Euro einsparen. Nix mit Gerechtigkeit oder so. "Jeder Mensch brauc

