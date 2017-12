gefunden bei allergodome.de am 01.12.2017 um 15:40 Uhr

Frauen haben ein etwa doppelt so hohes Asthma-Risiko wie Männer. Einen wichtigen Grund dafür haben Forscher ausgemacht: das Sexualhormon Testosteron. Eine Studie hat nun gezeigt, wie genau das Hormon Immunzellen in der Lunge beeinflusst, die an der Entstehung von Asthma

