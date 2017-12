Neuer Doppelhaushalt: Berlin setzt starke Akzente in der HIV/Aids-Prävention

gefunden bei magazin.hiv am 15.12.2017 um 15:28 Uhr

Den gestern vom Berliner Senat beschlossenen Doppelhaushalt nutzt die rot-rot-grüne Regierung unter anderem dazu, Projekte im Rahmen der „Fast-Track Cities Initiative To End Aids“ anzuschieben. Dem von UNAIDS initiierten Städtenetzwerk hatte sich Berlin im Juli 2016 angeschlossen. 2014 in Paris gegründet, besteht es mittlerweile aus über 70 Metropolen, die die Verpflichtung eingegangen sind, sich in der HIV/Aids-Prävention besonders anzustrengen, um die Aids-Epidemie bis 2030 weltweit z

