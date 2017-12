„Mein Beruf ist spannend und vielseitig“

gefunden bei Vitos Blog am 01.12.2017 um 08:00 Uhr

Meine Arbeit als Erzieherin in der Wohngruppe Apfelgarten Die Erzieherin Kerstin Behlmann ist Teamleiterin der Wochengruppe Apfelgarten bei Vitos Teilhabe. Hier berichtet sie von ihrem Arbeitsalltag. Ich bin Teamleiterin in der Wochengruppe Apfelgarten. Derzeit wohnen elf Jungs im Alter zwischen acht und 17 Jahren bei uns, die Wochenenden und die Hälfte der Ferien verbringen sie bei ihren Familien. Für die Unterbringung in unserer Wochengruppe kann es sehr unterschiedliche Gründe geben, zum

weiterlesen »