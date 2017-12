gefunden bei allergodome.de am 12.12.2017 um 02:00 Uhr

Lactose is the main carbohydrate in human and mammalian milk. Lactose requires enzymatic hydrolysis by lactase into D-glucose and D-galactose before it can be absorbed. Term infants express sufficient lactase … … lesen Sie weiter! Quelle: : https://waojournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40413-017-0173-0

weiterlesen »