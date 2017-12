ACT UP in Deutschland: Vier Jahre des Protests

gefunden bei magazin.hiv am 08.12.2017 um 08:36 Uhr

HIV/Aids-Aktivismus: Ulrich Würdemann zeichnet in seinem Buch „Schweigen = Tod, Aktion = Leben“ die Geschichte von ACT UP in Deutschland nach Als sich Ende März 2017 die Gründung von ACT UP zum 30. Male jährte, stand für die New Yorker Aktivist_innengruppe fest: „Wir feiern nicht, wir protestieren“. Und so zogen am Jubiläumstag zahlreiche Menschen durch Manhattan, um gegen überzogene Medikamentenpreise und für eine bessere Gesundheitsversorgung zu demonstrieren (ein Video f

weiterlesen »