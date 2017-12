ACT UP: Bilder einer Bewegung

gefunden bei magazin.hiv am 12.12.2017 um 08:33 Uhr

Besonders in der Hochphase der Aidskrise Ende der 1980er-/Anfang der 1990er-Jahre protestierte die ACT-UP-Bewegung für eine wirksame Aidspolitik. Wir haben dazu eine Bildergalerie zusammengestellt Am 24. März 1987 legten rund 250 Demonstrant_innen zur Hauptverkehrszeit die Wall Street lahm und drangen bis aufs Börsenparkett vor, um so unter anderem gegen den hohen Preis für das gerade zugelassene erste HIV-Medikament zu protestieren. Es war die erste der spektakulären und medienwirksamen

