ACT UP: „Auch sehr wenige Menschen können sehr viel verändern“

gefunden bei magazin.hiv am 06.12.2017 um 11:32 Uhr

Fünf intensive Jahre lang hat ACT UP in Europa das Leben von Corinna Gekeler geprägt – als Aktivistin in Amsterdam, als Netzwerkerin der europäischen Gruppen und in der Vorbereitung der Welt-Aids-Konferenzen in Amsterdam (1992) und Berlin (1993). Ein Gespräch mit der Politologin und Kommunikationsberaterin über HIV-Aktivismus damals und heute und das wachsende Interesse an der Geschichte der AIDS Coalition to Unleash Power (ACT UP) Beginnen wir mit dem Ende. 1989 hatte sich nach New Yor

weiterlesen »