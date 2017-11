Wahnsinnswoche 2017:44

gefunden bei Dr. med. Ewald Proll :: Arzt für Psychiatrie / Psychotherapie am 05.11.2017 um 15:54 Uhr

In dieser Woche 57 Patientenkontakte und 3 Terminausfälle in zwei Tagen. WTF der Woche: In einer psychiatrischen Klinik, die zu einem großen Krankenhauskonzern gehört, schicken zwei Krankenschwestern wegen Personalmangels eine Überlastungsanzeige an die Geschäftsführung. Und die schickt sofort mehr Personal. Und die schickt den Krankenschwestern sofort jeweils eine Abmahnung. Die Psychiatrische Patientenverfügung: maßgeschneiderte Vorsorge für den Krisenfall. Zehn Dinge, die

