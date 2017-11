gefunden bei Vitos Blog am 29.11.2017 um 08:00 Uhr

Filmreihe für Mitarbeiter am Vitos Klinikum Riedstadt „Babyschritte zum Fahrstuhl. Babyschritte auf den Fahrstuhl zu. Babyschritte in den Fahrstuhl hinein. Ich bin im Fahrstuhl. AAAAAAHHHHH!!!“ „Das hier ist der reinste Horror. Ich hätte die Klapse in der Stadt nehmen sollen. Die müssen hier singen!“ „Die Rosen sind rot, die Veilchen sind blau, ich bin schizophren und das bin ich auch“. „Würden Sie von sich selbst sagen, dass Sie Schwächen haben?&

weiterlesen »