Hebammen-Startup Kinderheldin startet monatliche Beratungs-Flatrate

gefunden bei Healthcare Netzwerk am 16.11.2017 um 15:03 Uhr

Das Berliner Startup für Mutter-Kind-Gesundheit Kinderheldin verkündet heute den Start eines neuen Produkts: Das “1 Monat Sorglos Paket”. Damit können sich Schwangere und Eltern von Babys für eine Dauer von 31 Tagen so oft sie wünschen mit ihren Fragen und Sorgen an Kinderheldin wenden. Bei dem Online-Portal beraten erfahrenen Hebammen per Live-Chat oder Telefon rund um die Themen Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Stillzeit. “Wir haben gemerkt, dass viele unsere Nutzer in kurz

weiterlesen »