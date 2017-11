gefunden bei allergodome.de am 01.11.2017 um 10:15 Uhr

Farnesol ist ein acyclischer Sesquiterpen-Alkohol mit einem blumigen, an Maiglöckchen erinnernden Duft. Der Name ist von einer Akazienart (Acacia farnesiana) abgeleitet. Farnesol ist ein Insektenhormon und Pheromon. Die farblose Flüssigkeit kommt im Öl von Moschuskörnern, Lindenblüten sowie in anderen ätherischen

