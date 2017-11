Einheitliche Empfehlungen zur Ernährung und Bewegung im Kleinkindalter

gefunden bei allergodome.de am 15.11.2017 um 01:07 Uhr

Bonn – Das Netzwerk „Gesund ins Leben“ hat heute im Rahmen ihres dritten Netzwerkkongresses in Berlin Empfehlungen zur Ernährung und Bewegung im Kleinkindalter vorgestellt. Danach können und sollen Kinder am Ende des ersten Lebensjahres an der gemeinsamen Familienmahlzeit teilnehmen. Sie

weiterlesen »