gefunden bei Wechsel erforderlich! am 06.11.2017 um 10:31 Uhr

Ein paar Apothekenschätzchen aus dem Urlaub von Steffi in Süditalien im Oktober 2016. Hier die ersten aus Ercolano (Herkulaneum). Besonders apart fand ich den Medikamenten-Automaten. Sowas hatte ich... Besuche meinen Blog für den vollen Text oder folge dem Blog via diesem feed: https://pharmama.ch/feed/

weiterlesen »