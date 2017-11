gefunden bei Allergie und Mensch – allergo natur am 15.11.2017 um 13:33 Uhr

Tausende Betroffene quälen sich jetzt wieder mit morgentlichen erkältungsähnlichen Beschwerden. Ärzte diagnostizieren jeden Tag mehrfach eine Milbenallergie und stellen den Patienten Allergiebettwäsche-Rezepte (Encasing-Rezepte) aus, die dann in Briefumschlägen umständlich hin und hergeschickt oder zur Post oder Krankenkasse hingetragen werden. Und dazu kommt […] The post allergoSMART: Allergiebettwäsche-Rezept jetzt einfach online hochladen appeared first on allergo natur.

weiterlesen »