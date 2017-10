Vom Weinbau im Rheingau

gefunden bei Vitos Blog am 04.10.2017 um 08:00 Uhr

Preismünze in Gold für 2016er Q.b.A. Classic von Vitos Rheingau Frühes Aufstehen, bei Wind und Wetter draußen anpacken – Weinbau ist ein echter Knochenjob und dennoch liebe ich meinen Beruf. Dass unser Riesling von Vitos Rheingau nun mit der Preismünze in Gold ausgezeichnet wurde, macht mich sehr stolz. Das ganze Jahr bei Wind und Wetter an der frischen Luft Ich arbeite seit dem 1. September 1982 bei Vitos Rheingau, seit 1995 als Leiter der Gärtnerei. Ich bin für den Weinbau zuständig

