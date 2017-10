gefunden bei allergodome.de am 25.10.2017 um 17:34 Uhr

Stickoxide entstehen unter anderem im Dieselmotor. Dadurch werden Sie besonders an Straßen in hohen Konzentrationen gemessen, die immer wieder die Grenzwerte der WHO überschreiten. Doch die Grenzwerte existieren nicht ohne Grund. Vor allem Stickstoffdioxid ist schon in kleinen Mengen schädlich.

