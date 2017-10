gefunden bei allergodome.de am 09.10.2017 um 13:00 Uhr

Schutz der Haut vor Wintersonne In der kalten Jahreszeit wenn die Temperaturen in den Keller rasseln, obwohl die Wintersonne hoch oben am strahlend blauen Himmel steht, übersieht man leicht die Gefahr, die die UV-Strahlen auf ungeschützter Haut trotzdem verursachen können.

