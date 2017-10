Schlauchangelegenheiten

gefunden bei menschenhandwerkerin. am 12.10.2017 um 21:24 Uhr

Herr L. ist Dauergast bei uns. Manchmal war ich mir kurz nicht sicher, ob er noch immer, oder schon wieder Patient bei uns ist. Er ist so mittelalt und krank. Angefangen hat es mir einer Transplantation. Dann Transplantversagen, Sepsis, Teilresektion des Organes, Galleleckage, wieder Fieber,… Ein absoluter Albtraum. Doch er ist tapfer. Erholt sich von allen Rückschlägen, langsam, aber doch. Bis ich am Wochenende bei ihm am Bett stehe, zur Visite. Herr L.: “Ich möchte, dass sie einmal

