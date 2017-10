gefunden bei Wechsel erforderlich! am 22.10.2017 um 09:58 Uhr

„Das Rezept kann ich nicht lesen“ – meint unser Lehrling Minnie, die ich gerade am einführen in die Rezeptkunde bin. Sie hält es mir hin. Da steht drauf – ausgestellt von Allgemeinarzt Dr. Sowieso 1... Besuche meinen Blog für den vollen Text oder folge dem Blog via diesem feed: https://pharmama.ch/feed/

weiterlesen »