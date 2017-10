Eine spannende und aufschlussreiche Zeit

gefunden bei Vitos Blog am 11.10.2017 um 08:00 Uhr

Vitos Trainees schließen zweijähriges Förderprogramm ab Die zwei Jahre des Vitos Traineeprogramms sind vorbei – am 25. September haben wir an einem letzten Workshop zum Thema „Verhandlungsführung“ teilgenommen. Die letzten zwei Jahre ließen wir schließlich bei einem „Get-Together-Abend“ gemütlich ausklingen und nutzten die Zeit für interessante Gespräche und unterhaltsame Rückblicke auf die gemeinsame Zeit. An unseren Erfahrungen möchten wir Sie nun teilhaben lassen. Traine

weiterlesen »