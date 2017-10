gefunden bei Wechsel erforderlich! am 18.10.2017 um 09:10 Uhr

Montag Abend bekomme ich bei der Arbeit in der Apotheke per Whatsapp eine ominöse Nachricht vom Junior zu Hause – das war unser Austausch: Mama wan kommst du ich muss dir etwas ganz schlimmes... Besuche meinen Blog für den vollen Text oder folge dem Blog via diesem feed: https://pharmama.ch/feed/

weiterlesen »