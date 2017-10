gefunden bei Rechtsanwalt Healthcare Medizinprodukterecht Medizinrecht am 02.10.2017 um 17:31 Uhr

Gute Nachrichten vom Bundessozialgericht für bestehende Dialyseeinrichtungen in der Dialyseversorgung – und schlechte für potenzielle neue Dialyseanbieter und Investoren. Der Hintergrund ist, dass in der Dialyse die Sonderregelung gilt, dass sogenannte Erbringer nichtärztlicher Dialyseleistungen (das sind in der Regel Medizintechnik-Unternehmen) … Weiterlesen →

weiterlesen »