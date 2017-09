„Wir brauchen das Prostituiertenschutzgesetz nicht“

gefunden bei magazin.hiv am 24.09.2017 um 16:10 Uhr

Drei Sexarbeiterinnen, drei verschiedene Lebensrealitäten, eine Meinung: Das „Prostituiertenschutzgesetz“ schützt nicht. Ein Gespräch von Emy Fem mit Mell und Nikki Seit Juli 2017 regelt das „Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen“ (ProstSchG) die Sexarbeit in Deutschland. Noch gilt zwar eine Übergangsfrist, aber bis Ende des Jahres müssen die neuen Bestimmungen umgesetzt sein. Das heißt unter anderem, dass Sexarbeiter_innen sich registrieren lassen und eine Be

