Wahnsinnswoche 2017:38

In dieser Woche 144 Patientenkontakte und 13 Terminausfälle. Die Vorstände der Kranken Kassen haben in den letzten Jahren pro Jahr etwa 3% mehr Jahresgehalt bekommen. Die Angestellten der Kranken Kassen bekommen 2 bzw. 2,4% mehr, manche sogar 3%. Medizinische Fachangestellte bekommen 2,5 Prozent mehr. Die Kranken Kassen insgesamt horten derzeit knapp 24 Milliarden Euro. In Deutschland haben wir eine Inflationsrate von 1,8 Prozent. Der Orientierungswert für Ärzte steigt um 1,18 Pr

