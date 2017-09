gefunden bei Dr. med. Ewald Proll :: Arzt für Psychiatrie / Psychotherapie am 03.09.2017 um 18:20 Uhr

In dieser Woche 173 Patientenkontakte und 17 Terminausfälle. Eine Woche war die Praxis geschlossen. Montag war es erwartungsgemäß schon ziemlich voll, aber am Donnerstag standen die Leute wieder buchstäblich bis auf die Straße. Kurz vor 18 Uhr war ich dann mit allen Anliegen fertig. Die SPD beantwortet die Frage "Durch welche Maßnahmen will Ihre Partei die in der Grundversorgung tätigen Fachärzte stärken?" so: es seien mehr Hausärzte als heute in der Versorgung nötig. WTF?

