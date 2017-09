Wahlprüfsteine der Deutschen AIDS-Hilfe

gefunden bei magazin.hiv am 04.09.2017 um 08:00 Uhr

Was haben wir von den Parteien nach der Wahl zu erwarten? Wie werden sie handeln bezüglich der HIV/Aids-Prävention, der gesundheitlichen Versorgung aller Menschen und in dafür relevanten Politikfeldern? Wenn am 24.9. in Deutschland gewählt wird, dann fallen auch wichtige Richtungsentscheidungen für die Prävention von HIV, Hepatitis und anderen sexuell übertragbaren Infektionen. Die Wahlergebnisse beeinflussen, ob Deutschland seine Erfolge in der Prävention halten und ausbauen kann. Bei d

