gefunden bei allergodome.de am 20.09.2017 um 21:00 Uhr

Background Pressure ulcers related to nasogastric tubes (NGT) are underestimated in clinical practice and rarely reported in the literature. Improper tube fixation around the nostril quickly induces tissue ischemia, possibly leading to skin ulcers… … lesen Sie weiter! Quelle: :

weiterlesen »