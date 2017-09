Ich war mal Krankenschwester mit Leib und Seele aber…

gefunden bei Blogallergie am 29.09.2017 um 10:19 Uhr

…die Politik in der Gesundheitspflege macht es einem nicht leicht. Seit 1985 bin ich in der Pflege beschäftigt. Erst habe ich in einem Taubstummen- und Gehörlosenaltenheim ein Praktikum gemacht. Danach habe ich Krankenpflege gelernt und zwar in einem streng katholischen Krankenhaus. Harte Arbeit aber viel gelernt! Nach meiner Lehre habe ich in dem Krankenhaus angefangen in dem ich immer noch arbeite. Die Arbeit hat sich im Laufe der Zeit sehr verändert. Es geht nicht mehr um das Wohl de

weiterlesen »