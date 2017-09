Globaler Fonds gegen Aids, TB und Malaria: 22 Millionen Leben gerettet

gefunden bei magazin.hiv am 14.09.2017 um 13:59 Uhr

Von 2002 bis Ende 2016 hat der Globale Fonds zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und Malaria (Global Fund) 11 Millionen Menschen eine HIV-Therapie und 17,4 Millionen eine TB-Behandlung ermöglicht sowie 795 Millionen Moskitonetze verteilt. Damit habe man 22 Millionen Menschen das Leben gerettet, erklärte die Organisation am Mittwoch in Genf, wo sie ihren Ergebnisbericht 2017 vorstellte. Aids-, TB- und Malaria-Todesfälle seit 2002 um ein Drittel gesunken Demnach sind in jenen Ländern, in den

