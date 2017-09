gefunden bei allergodome.de am 07.09.2017 um 10:04 Uhr

Die Gesichtshaut ist im Vergleich zur übrigen Körperhaut in höherem Maße den unterschiedlichen Bedingungen der Umwelt ausgeliefert. Das macht sich bemerkbar: Die Barrierefunktion ist daher besonders in Mitleidenschaft gezogen: Die empfindliche Gesichtshaut verliert an Feuchtigkeit und neigt zu Trockenheit, die

weiterlesen »