Eine schrecklich schöne Kindheit

gefunden bei magazin.hiv am 28.09.2017 um 07:26 Uhr

„Die beste aller Welten“: Adrian Goiginger erzählt in seinem gefeierten Spielfilmdebüt die Geschichte seiner Kindheit und seiner heroinabhängigen Mutter. Für den siebenjährigen Adrian steht der Berufswunsch fest: Abenteurer will er werden. Einer, der Drachen und Dämonen bekämpft, und in seiner Fantasie gelingt ihm das auch schon ganz gut. Genau genommen ist sein Leben bereits etwas abenteuerhaft: mit Lagerfeuerpartys am Flussufer, mit Feuerwerkskrachern nicht nur an Silvester, sondern

