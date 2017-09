gefunden bei allergodome.de am 26.09.2017 um 14:22 Uhr

Allergiker die an einer Hausstauberallergie leiden reagieren allergisch auf den Kot von Hausstaubmilben. Diese leben aber nicht vorzugsweise in Staub, wie der Name es nahe legt. Vielmehr nisten die Milben vor allem im Bett. Dort finden sich etwa zwei Drittel

