Bayerischer Röntgenkongress 2017 in Würzburg

Vom 28.–30. September 2017 findet in Würzburg die 70. Jahrestagung und MTRA-Tagung der bayerischen Röntgengesellschaft statt. Würzburg ist der Ort an dem Wilhelm Conrad Röntgen die nach ihm benannten Strahlen am 8. November 1895 entdeckt hat.aycan stellt aus und sponsort zwei Führungen in die Röntgen-Gedächtnisstätte.Freitag, 29. September Zeit 16:30–17:30 UhrSamstag, 30. September Zeit 12:00–13:00 UhrAnmeldung über die Kongresshomepage.Weblinks:Bayerischer RöntgenkongressRöntge

