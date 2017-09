Bald 50-Euro-PrEP in ersten deutschen Städten erhältlich

gefunden bei magazin.hiv am 09.09.2017 um 12:11 Uhr

„Pillen zum Schutz vor HIV“ (Prä-Expositions-Prophylaxe) wird es bald in Deutschland als zugelassenes Generikum des Herstellers Hexal in Blisterverpackungen mit 28 Tabletten geben – als 50-Euro-PrEP. Dies teilte der Apotheker Erik Tenberken am Samstagvormittag bei der Mitgliederversammlung der Deutschen Arbeitsgemeinschaft niedergelassener Ärzte in der HIV-Versorgung (dagnä) mit. Starten könne das Modell voraussichtlich Mitte September. Tenberken, Mitglied in der Deutschen Arbeitsgem

