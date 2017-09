gefunden bei lohmannblog am 22.09.2017 um 18:38 Uhr

13. GESUNDHEITSWIRTSCHAFTSKONGRESS fordert Digitalisierungsinitiative im Interesse der Patienten – Rekordbeteiligung beim zentralen Branchentreffen in Hamburg Mit der Forderung nach einer Digitalisierungsinitiative im Interesse der Patienten ist der 13. GESUNDHEITSWIRTSCHAFTSKONGRESS am Donnerstag (21. September) in Hamburg zu Ende gegangen. Das zentrale Branchentreffen verzeichnete mit weit mehr als 800 Teilnehmern eine Rekordbeteiligung. In rund 40 Einzelveranstaltungen mit mehr als 200 Refe

weiterlesen »