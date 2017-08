Was der Patient meint, wenn er sagt:

gefunden bei Zorgcooperations - Raumflotte Zeta N für Anfänger am 30.08.2017 um 22:19 Uhr

= Damals in meiner wilden Jugend pflegte ich einige Zigaretten zu konsumieren. Das war so vor 60 Jahren. Oder 70.

= Nachdem ich jetzt 40 Jahre lang täglich zwei Schachtel gezogen habe, habe ich vor einem Monat aufgehört. Voll gut oder?





Alkohol? Naja so ab und zu trinke ich was.

= Einmal im Monat, mit meinen Freunden.

= Ein Bier am Tag. Manchmal auch zwei.





Alkohol? Nur auf Festen!

= Also einmal im Jahr an Silvester.

= Jedes Wochenende beim Komasaufen mit den Kumpels und Kumpelinen.









Rauchen? Da habe ich schon laaaange aufgehört!-->

