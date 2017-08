Wahnsinnswoche 2017:31

gefunden bei Dr. med. Ewald Proll :: Arzt für Psychiatrie / Psychotherapie am 06.08.2017 um 16:00 Uhr

In dieser Woche 104 Patientenkontakte und 15 Terminausfälle. Im Rahmen der Änderungen im Betreuungsrecht ist nunmehr die notwendige ärztliche Zwangsmaßnahme nicht mehr zwingend von einer Unterbringung in einer geschlossenen Einrichtung abhängig. Um die gebotene medizinische Behandlung umfassend zu gewährleisten, ist die ärztliche Behandlung vielmehr künftig an einen stationären Aufenthalt im Krankenhaus gekoppelt. Des Weiteren wird das Selbstbestimmungsrecht des Patienten gestär

