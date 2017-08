Verschlucken oder Ver-schlucken. Wann wird es gefährlich?

gefunden bei Mama ist Kinderärztin am 23.08.2017 um 15:34 Uhr

Wir befinden uns auf dem Rückweg aus unserem Frankreich-Urlaub. Wie üblich stecken wir in Paris im Stau, und ich denke daran, was meiner Tochter in so einer Situation vor einigen Jahren passiert ist. Meine Tochter meinte nämlich damals, dass sie sich (aus purer Langeweile?) ein Mini-Smartie in die Nase stecken müsste. Ich hätte es wissen müssen: es war einfach verdächtig ruhig, und ich wäre auf dem Beifahrersitz fast eingeschlafen. Plötzlich kam von hinten ein verzweifeltes: „Mama, ic

weiterlesen »