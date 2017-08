Tierbesuch in der Apotheke

gefunden bei Pharmamas Blog am 10.08.2017 um 10:56 Uhr

Kommt ein Koala in eine Australische Apotheke … Der wurde wohl vom Vaporub-Geruch angezogen … Was gibt es typischeres für Australien als ein Koala? Ah, ja, Känguruhs hatten wir auch schon, und Enten in einer amerikanischen Apotheke (echte). Die nahmen es noch gemütlich, das Reh (?) hier hatte es eilig aus der Rite Aid Pharmacy herauszukommen: Eigentlich schade kann ich das Überwachungsvideo von uns, wie Donna eine verirrte Taube wieder aus der Apotheke scheucht nicht bringen

