gefunden bei allergodome.de am 22.08.2017 um 04:00 Uhr

Skin barrier structure and function is essential to human health. Hitherto unrecognized functions of epidermal keratinocytes show that the skin plays an important role in adapting whole-body physiology to chan… … lesen Sie weiter! Quelle: : https://waojournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40413-017-0160-5

weiterlesen »