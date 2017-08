gefunden bei allergodome.de am 28.08.2017 um 13:46 Uhr

Haben Sie schon einmal an eine Nickelallergie gedacht? Gerötete juckende Haut kann auf eine Allergie gegen Nickel hindeuten, das in vielen Alltagsgegenständen verarbeitet ist. Der Kontakt mit Knöpfen, Schmuck, Gürtelschnallen und sogar mit bestimmten Lebensmitteln kann die Beschwerden hervorrufen. Was

weiterlesen »