„Naloxon ist ein wunderbares Werkzeug für die Polizei“

gefunden bei magazin.hiv am 30.08.2017 um 09:16 Uhr

In den USA gibt es ein massives Drogenproblem, in vielen Bundesstaaten drakonische Drogengesetze – aber auch Tausende Polizist_innen, die das lebensrettende Opiat-Gegenmittel Naloxon dabeihaben. Wer es nur einmal gesehen hat, glaubt zunächst an ein Wunder. Wie tot liegt der Mensch da, keine Atmung mehr erkennbar. Ein Polizist beugt sich über ihn, nimmt aus einer roten Notfalltasche ein unscheinbares Spray. Einmal ins rechte Nasenloch gesprüht, und in Sekunden erwacht der Totgeglaubte zum Le

weiterlesen »