gefunden bei allergodome.de am 15.08.2017 um 13:39 Uhr

In den USA steht die erste Gentherapie zur Behandlung von Krebs vor der Zulassung. Auch in Deutschland dürfte es nicht mehr allzu lange dauern, bis es so weit ist. … lesen Sie weiter! Quelle: : http://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/krebs/lymphome/article/940984/immunzellen-krebs-erste-gentherapie-leukaemie-zulassung.html

weiterlesen »