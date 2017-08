„Ich habe keine Sekunde an Aids gedacht!“

gefunden bei magazin.hiv am 23.08.2017 um 09:43 Uhr

Als bei Regina gar nichts mehr ging, tippte sie auf Burn-out. Wochenlang konnte die heute 58-Jährige nach ihrem Umzug vom Saarland nach Leipzig die Kartons nicht auspacken, so kraftlos war sie. Dass Aids dahinter stecken könnte, ahnte sie nicht einmal. Regina, 58, lebt in Leipzig. Sie ist Buchhalterin in Rente und hat drei erwachsene Söhne. Wie hast du erfahren, dass du HIV-positiv bist? Ich wurde immer müder und schlapper und hab gedacht, wenn dir der Arzt nicht helfen kann, geh ich einfach

weiterlesen »